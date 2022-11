Formule 1

F1 : Alpine lance déjà un avertissement à Gasly

Publié le 9 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Plus que deux Grand Prix à disputer et Pierre Gasly quittera officiellement AlphaTauri pour rejoindre Alpine. Le Français est dans le collimateur de la FIA et il risque une suspension s'il reçoit des points de pénalité dans les courses à venir. De fait, il pourrait rater ses débuts avec Alpine. L'écurie française a tenu à l'avertir de ce grand danger qui plane au dessus de sa tête.

Si la rupture entre Fernando Alonso et Alpine est en train de tourner au vinaigre, qu'en est-il du début de la relation entre Pierre Gasly et sa future écurie ? Si l'enthousiasme est de mise des deux côtés à l'idée de débuter un nouveau chapitre, quelques éléments peuvent semer le doute. D'un côté, Pierre Gasly est déjà nostalgique de quitter Red Bull avant même de rejoindre Alpine, et l'écurie française lui a lancé un avertissement. En effet, Gasly est sous la menace d'une suspension suite à son nouvel incident avec Lance Stroll au Mexique. La FIA lui a infligé un nouveau point de pénalité supplémentaire, portant son total à 10 sur les 12 qui lui couteraient une suspension le temps d'un week-end de course. Le compteur n'étant remis à 0 qu'en mai prochain, il pourrait donc manquer ses grands débuts avec Alpine. Un scénario que l'on craint dans l'écurie tricolore.

«Il devra être plus prudent pendant quelques mois»

Très inquiet, Otmar Szafnauer, le directeur d'Alpine, a averti son futur pilote. « J’ai vu ce qui s’est passé aujourd’hui et à ce stade, je ne suis pas biaisé, cela me semblait du 50-50 entre Pierre et Lance. Mais il devra juste être plus prudent pendant quelques mois. Bien évidemment nous ne souhaitons pas qu’il ait à manquer une course chez nous lors de ses débuts pour Alpine F1 » a-t-il lâché dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il devra faire attention»