Formule 1

F1 : Schumacher, Räikkönen… Les aveux de Fernando Alonso sur son grand retour

Publié le 11 novembre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

À 41 ans, Fernando Alonso est toujours aussi performant. Après avoir fait une pause lors des saisons 2019 et 2020, l’Espagnol avait fait son retour en Formule 1 en 2021 avec Alpine. Malgré tout, il avoue avoir eu des doutes au moment de revenir et ne voulait pas suivre le même chemin que Michael Schumacher et Kimi Räikkönen.

Fernando Alonso ne manque pas d’ambition. Désormais âgé de 41 ans, l’Espagnol compte se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde la saison prochaine. Deux ans après avoir fait son retour en Formule 1 avec Alpine, il rejoindra Aston Martin l’année prochaine. Même s’il évolue en F1 depuis 20 ans maintenant, Fernando Alonso avoue qu’il n’était pas sûr de pouvoir être aussi performant au moment de revenir en 2021.

F1 : Verstappen, Red Bull… Les énormes ambitions de Sergio Pérez https://t.co/VtOoJ60K8Z pic.twitter.com/7bobbrDfkY — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

« J’étais rempli de doutes »

Il avait notamment peur de suivre le même chemin que Michael Schumacher et Kimi Räikkönen. « Je suis revenu en F1 sans savoir à quel point je serais compétitif. Quand j’ai dit “go, je signe avec Alpine”, honnêtement j’étais rempli de doutes. Je me souviens de Michael (Schumacher), qui n’est peut-être pas revenu à 100% et Kimi Räikkönen n’était pas entièrement motivé ces deux ou trois dernières années. Cela m’a angoissé de revenir et de montrer la même chose aux gens, à mes fans et de me décevoir moi-même », a-t-il confié, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Cette saison, je me suis vu pratiquement à 100% »