Formule 1

F1 : Alonso clash Hamilton, un ancien champion du monde valide

Publié le 10 novembre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Il y a quelques jours, Fernando Alonso s’en était pris directement à Lewis Hamilton. D’après l’Espagnol, les deux titres de Max Verstappen auraient plus de valeur que les sept du Britannique. Une théorie validée par Emerson Fittipaldi, double champion du monde en 1972 et 1974, qui appuie les propos de pilote d’Alpine.

Fernando Alonso ne porte pas Lewis Hamilton dans son cœur. Cela s’est une nouvelle fois vu lorsque le premier a comparé les titres de champion du monde du second à ceux de Max Verstappen. « Les titres de Max Verstappen ont plus de valeur que ceux de Lewis Hamilton », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter avoir « beaucoup de respect pour Lewis, mais c’est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu’avec son coéquipier . »

« Si vous y réfléchissez, oui, Fernando a raison »

En tout cas, l’analyse de Fernando Alonso a du sens pour Emerson Fittipaldi. « Très difficile à analyser mais le point que Fernando (Alonso) a mentionné a du sens parce que maintenant, c’est extrêmement compétitif. Beaucoup plus que lorsque Lewis (Hamilton) gagnait les championnats, et que c’était contre son coéquipier. Maintenant, vous avez Max (Verstappen) qui est contre beaucoup de gens différents. Si vous y réfléchissez, oui, Fernando a raison », a confié le double champion du monde, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Maintenant, le peloton est très serré »