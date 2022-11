Formule 1

F1 - GP du Brésil : Le programme à Interlagos

Publié le 11 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Pour la 21ème course de la saison, le paddock de Formule 1 s'est donné rendez-vous au Brésil, plus précisément sur l'Autódromo José Carlos Pace dans la ville de Sao Paulo. Lewis Hamilton apprécie énormément cette course, lui qui a récemment été fait citoyen d'honneur par les autorités brésiliennes. L'occasion parfaite pour remporter sa première course de la saison ? Rendez-vous dimanche en début de soirée pour le savoir.

La Formule 1 arrive au Brésil sans suspens puisque Max Verstappen et Red Bull ont déjà remporté les deux classements mondiaux. Ainsi, seules les places d'honneur se disputeront. Un sursaut d'orgueil de Charles Leclerc est prévisible mais celui sur qui tous les regards seront braqués c'est bien Lewis Hamilton. Vainqueur l'année passée, il est à la recherche de son premier succès de la saison.

Départ dimanche à 19h

Situé dans le quartier d'Interlagos dans la ville de Sao Paulo, l'Autódromo José Carlos Pace accueillera les pilotes le temps d'un week-end de course qui débutera des vendredi sur les antennes de Canal+ Sport avec la première séance d'essais libres à 16h30, suivie des qualifications à 20h. Samedi, ce sera au tour de la deuxième et dernière séance d'essais libres, toujours à 16h30 sur Canal+ Sport , avant a course sprint à 20h30 sur Canal+. Enfin, le départ du Grand Prix sera donné ce dimanche 13 novembre à 19h, heure française, et il sera à suivre en intégralité sur Canal+ . Au programme, 15 virages, 71 tours de 4,309 kilomètres chacun, pour un total de 305 kilomètres, la limite réglementaire. C'est un tracé très rapide qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec des grandes lignes droites. Il propose un dénivelé important, en plus de caser un maximum de développement dans le minimum de place. La piste semble s'entortiller en elle-même.

Le programme complet