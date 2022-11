Formule 1

F1 : Lewis Hamilton a toujours soif de titre

Publié le 12 novembre 2022 à 00h35

La rédaction

Lewis Hamilton aura vécu une saison 2022 mitigée avec Mercedes. Après avoir perdu son titre à Abu Dhabi l’année dernière, le Britannique ne veut plus penser à cette course. À l’approche de 2023, le pilote montrera d’énormes ambitions et cherchera donc un huitième titre de Champion du Monde. Il a notamment voulu envoyer un message à Max Verstappen. Hamilton est aussi revenu sur les nombreux tests réalisés sur la monoplace durant la saison.

Après une fin d’année 2021 cauchemardesque et une saison 2022 mitigée, Lewis Hamilton a hâte de changer la donne en 2023. Le pilote Britannique a d’ailleurs évoqué ses objectifs pour la saison à venir.

« Nous voulons obtenir le huitième »

Dans des propos relayés par MotorSport , Lewis Hamilton a dévoilé d’énormes objectifs pour l’année 2023. Le pilote de chez Mercedes veut revenir à la course au titre pour la saison prochaine et veut obtenir un huitième sacre. « J’aime ce sport. J’adore la course. J’aurais certainement dit à la fin de l’année dernière que j’avais perdu un peu de mon amour pour elle, parce que comme vous le savez, c’était difficile. Mais je refuse de laisser ce moment être un facteur décisif dans ma vie et ma carrière. Et je me sens toujours en forme et concentré et il n’y a pas d’arrêt. Vous savez ? Nous voulons obtenir le huitième. Même si nous avons connu l’année la plus difficile, j’ai le sentiment que nous avons gravi des montagnes ensemble. Cela a été l’une des plus belles expériences de voir tout le monde travailler si dur. Nous venons d’avoir deux secondes places d’affilée et cela ressemble à des victoires pour nous. »

« Mais je pense qu’il a fait un travail incroyable »

Après avoir laissé son titre de Champion du Monde à Max Verstappen en 2021 et 2022, Lewis Hamilton a souhaité envoyer un petit message au pilote néerlandais. « Je ne peux pas dire que j’ai eu le temps d’étudier chaque aspect de ce que Max a fait cette année, mais je pense qu’il a fait un travail incroyable. Il a fait tout ce qu’il avait à faire. L’équipe lui a fourni une voiture incroyable, et il a été à la hauteur presque chaque week-end. Il peut être fier du travail qu’il a fait, et je sais ce que ça fait d’être dans une position comme celle-là. Il a une chance de gagner d’autres courses, les deux prochaines, donc il pourrait porter ce record encore plus loin si nous ne pouvons pas l’arrêter ou si Ferrari ne peut pas l’arrêter. »

« Je sais qu’en tant qu’équipe nous sommes plus solides »