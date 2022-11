Formule 1

F1 : Mercedes prévient Hamilton pour son nouveau contrat

Publié le 12 novembre 2022 à 18h35

Arnaud De Kanel

Alors que Lewis Hamilton souhaite prolonger son contrat avec Mercedes, il devrait demander un salaire juteux. Mais du côté de l'écurie allemande, Toto Wolff veut qu'un plafond salarial soit mis en place en Formule 1, notamment face à l'inflation. Un nouvel avertissement pour Lewis Hamilton, preuve que son écurie ne lui fera aucun cadeau.

Les années passent et Lewis Hamilton demeure le pilote le mieux payé au monde. Avec une rémunération annuelle qui avoisine les 60M$, le Britannique domine ce classement et devance Max Verstappen. De plus, il a récemment émis le souhait de prolonger son contrat et son salaire fait débat. En pleine période d'inflation, l'écurie Mercedes n'a pas été en mesure d'augmenter le salaire de ses ouvriers. De fait, Toto Wolff a réaffirmé sa volonté d'introduire un plafond salarial dans la discipline.

«Parler de salaires de 30 ou 40 millions de dollars dans cette perspective est inadéquat»

Toto Wolff souhaite que les pilotes revoient leur salaire à la baisse. « La limitation des salaires des pilotes est un sujet controversé. Nous pouvons voir que nous sommes confrontés à une situation très difficile en F1 dans l’ensemble. Le sport est en plein essor et la F1 gagne plus d’argent et cela se répercute sur les équipes. Mais nous avons un plafond de coûts. Nous avons 140 millions de dollars pour 1000 personnes. Avec l’inflation, nous n’avons même pas pu les augmenter au niveau de l’inflation. Parler de salaires de 30 ou 40 millions de dollars dans cette perspective est inadéquat. Le personnel est mécontent. Nous devons trouver un moyen d’agir de manière durable et de devenir indépendants des fonds souverains ou des équipes encore soutenues par des états » a avoué l'Autrichien dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le patron d'Hamilton ne s'arrête pas là.

«Vous ne pouvez pas simplement avoir une masse salariale pour deux pilotes»