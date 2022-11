Formule 1

F1 : À la faute au Brésil, Max Verstappen fait son mea culpa

Publié le 12 novembre 2022 à 08h35

La rédaction

Ce vendredi se déroulaient les qualifications pour le Grand Prix du Brésil et c’est Kevin Magnussen qui a remporté la pole position. Max Verstappen débutera quant à lui juste derrière le Danois. Auteur d’une erreur lors d’un virage, le pilote néerlandais est conscient que sa faute lui a coûté la première place. Pour autant, il estime que cela aurait pu être pire.

La Formule 1 reprend au Brésil après un week-end de pause. Tandis que Kevin Magnussen remporte la pole position, Max Verstappen débutera juste derrière lui. Après avoir commis une faute lors des qualifications, le pilote néerlandais admet son erreur.

F1 : Fernando Alonso veut détrôner Max Verstappen https://t.co/gyRFj7A3pt pic.twitter.com/f5NNyH7R50 — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

« Ça m’a coûté la pole, mais on est dans une bonne position pour demain »

Dans des propos relayés par MotorSport , Max Verstappen est revenu sur ses qualifications. Auteur d’une erreur dans le huitième virage, le pilote néerlandais est conscient qu’elle lui a coûté la pole position. Il reste tout de même satisfait du résultat. « On savait que ce serait un seul tour car la pluie menaçait, et j’ai bloqué mes roues au virage 8, ça m’a coûté la pole, mais on est dans une bonne position pour demain. »

« Tout peut se produire dans ces conditions »