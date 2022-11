Formule 1

F1 - GP du Brésil : Délivrance pour Mercedes, Russell lâche un énorme message

Publié le 13 novembre 2022 à 22h35 - mis à jour le 13 novembre 2022 à 22h38

Hugo Chirossel

Au terme d’une course pleine de rebondissements, Mercedes a finalement réussi à placer ses pilotes à la première et deuxième place du Grand Prix du Brésil. Une course dominée et remportée par George Russell, sa première victoire en Formule 1 et la première de son écurie cette saison. Le Britannique était très ému au moment de livrer ses impressions après son succès.

Mercedes a enfin remporté une course. L’écurie dirigée par Toto Wolff était toujours à la recherche de sa première victoire de la saison, au moment de se lancer sur le circuit d’Interlagos lors du Grand Prix du Brésil. Il y avait de quoi y croire ce dimanche, après la pole position obtenue par George Russell, tandis que dans le même temps Lewis Hamilton partait de la seconde place. C’est d’ailleurs dans cet ordre-là que les deux pilotes ont terminé la course.

F1 : Aston Martin calme les ardeurs de Fernando Alonso https://t.co/T6JIGdc0UX pic.twitter.com/4TE0cQmysy — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

«C’est un sentiment incroyable»

Un succès synonyme de première victoire cette saison pour Mercedes, mais également de première victoire en Formule 1 pour George Russell. « C’est un sentiment incroyable, c’est énorme. Merci à toute l’équipe d’avoir rendu ça possible. Cette saison a été une montagne russe d’émotions, et cette course a été difficile. Je pensais qu’on contrôlait mais Lewis (Hamilton) était très rapide. Je savais que ce serait une fin de course difficile, il a mis énormément de pression mais je suis heureux de remporter la victoire », a-t-il confié après la course, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Je suis sans voix»