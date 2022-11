Formule 1

F1 : Lewis Hamilton annonce la couleur pour le GP du Brésil

Publié le 13 novembre 2022 à 14h35

Arnaud De Kanel

Toujours pas victorieux cette saison, Lewis Hamilton pourrait rectifier cette anomalie ce dimanche. En effet, le Britannique est très bien positionné puisqu'il s'élancera en première ligne à Interlagos, juste derrière son coéquipier George Russell. D'ailleurs, le septuple champion du monde sait qu'il peut faire quelque chose de grand, à l'instar de l'écurie Mercedes.

Avec une monoplace bien moins performante que les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez ou les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, Lewis Hamilton n'a pas remporté le moindre Grand Prix cette saison. Une situation inédite, lui qui a au moins triomphé une fois par saison depuis le début de sa carrière. Il est prêt à gagner ce week-end.

«Nous devons gagner»

Mercedes a enfin l'opportunité de remporter une course cette saison. Lewis Hamilton en est bien conscient, il n'y a pas le droit à l'erreur à Interlagos. « Nous nous rendons sur certaines courses et George et moi ne savons pas toujours à quoi nous attendre avec la voiture. Et on ne peut pas toujours déchiffrer ce que pensent l’équipe ou les ingénieurs, parfois ils diront ’ça devrait marcher ici’ mais ce n’est pas forcément le cas. Ils sont donc prudents avec leurs attentes aux aussi. Mais notre rythme était bon ce samedi. Je pense donc que nous sommes bien placés en vue du Grand Prix. Nous devons gagner. Nous travaillerons en équipe, c’est pour elle que nous irons chercher un résultat. Gagner serait vraiment très spécial. Et bien sûr, nous chassons toujours les gars en rouge (Ferrari) eu championnat. Ca devrait être bien » promet Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

