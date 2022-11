Formule 1

F1 : Gasly en grand danger, Russell monte au créneau

Publié le 12 novembre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Sous la menace d'une suspension, Pierre Gasly est dans le collimateur de la FIA. En effet, le futur pilote Alpine a écopé de 10 points de pénalités cette saison et s'il en concède 2 de plus, il sera privé d'un week-end de course par l'instance. Après le directeur de l'écurie Alpine, c'est au tour de George Russell de défendre Gasly.

Si Pierre Gasly venait à écoper de deux nouveaux points de pénalités supplémentaires, George Russell aimerait que le Français soit exempté de la suspension à laquelle il encourt. Le coéquipier de Lewis Hamilton est monté au créneau pour faire pression sur la FIA.

«Les règles sont mal pensées»

Interrogé sur la possible suspension de Pierre Gasly, George Russell a estimé que le Français ne mérite pas un tel sort. « La sanction ne correspondrait pas au crime, surtout concernant Pierre. Il a écopé de ses points pour des procédures liées à la voiture de sécurité ou à des incidents en essais libres. Si quelque chose doit entrainer une suspension d’une course, il faut que ce soit vraiment dangereux ou imprudent et ce ne sont pas des caractéristiques que j’associe à Pierre. Nous en avions déjà parlé plus tôt dans l’année à Barcelone. J’espère donc que ça ne lui arrivera pas car il ne le mérite absolument pas. Si quelqu’un arrive à 12 points, il doit pouvoir y avoir des exceptions car les règles sont mal pensées à cet égard » lance le pilote Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Cela devrait uniquement s’appliquer en cas de pilotage dangereux»