Formule 1

F1 - GP du Brésil : Après avoir décroché la pole, il défie Verstappen

Publié le 12 novembre 2022 à 06h35

La rédaction

Ce vendredi se sont déroulées les qualifications pour le Grand Prix du Brésil. C’est d’ailleurs Kevin Magnussen qui débutera en pôle position juste devant Max Verstappen. Le Danois débutera d’ailleurs à la première place lors des sprints qui se dérouleront samedi. Il a d’ailleurs exprimé sa joie, tout comme son équipe qui ne veut pas lui retirer son mérite.

Ce week-end, la Formule 1 fait son grand retour. Vendredi se déroulait les premiers essais libres, mais aussi les qualifications. Et à la grande surprise, c’est Kevin Magnussen qui remporte la pôle. Alors qu’il débutera donc la course de dimanche en première position, le Danois le sera aussi lors des sprints ce samedi. Il s’est d’ailleurs exprimé sur son incroyable performance.

« C’est incroyable »

Dans des propos relayés par MotorSport , Kevin Magnussen est revenu sur sa première pôle position de sa carrière. Le pilote danois a voulu remercier toute son équipe après ce magnifique résultat. « Je ne sais pas quoi dire, l’équipe m’a fait sortir au bon moment, on était les premiers à prendre la piste, j’ai fait un bon tour et on est en pole C’est incroyable, merci à Gene Haas, à Günther [Steiner] et à toute l’équipe pour cette chance. Je suis revenu cette année après une année hors de la piste et ça a été une aventure incroyable. »

« On va tenter de faire quelque chose d’amusant »

Kevin Magnussen a notamment évoqué le sprint qui se déroulera samedi. Le pilote danois débutera d’ailleurs juste devant Max Verstappen et annonce du grand spectacle. « Attaque maximale ! On va tenter de faire quelque chose d’amusant. C’est le genre de chose dont vous avez peur de rêver. Toute l’équipe travaille dur depuis sept ans, les circonstances nous ont permis de réussir cela. »

« Kevin a beaucoup de mérite »