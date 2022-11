Formule 1

F1 - GP du Brésil : Hamilton, Russell... La terrible annonce de Verstappen

Publié le 13 novembre 2022 à 18h35

Au Brésil, Mercedes est idéalement placé pour aller chercher sa première victoire de la saison. George Russell a obtenu la pole position, juste devant son partenaire Lewis Hamilton. Sacré champion du monde, Max Verstappen s'élancera de la troisième position. Le pilote néerlandais est conscient de ses faiblesses avant cette course.

« Les Mercedes sont favorites pour le Grand Prix »

Après la course sprint, Verstappen a reconnu qu'il sera difficile d'aller chercher la victoire sur l'Autodromo José Carlos Pace. « Les Mercedes sont favorites pour le Grand Prix. Même en gomme tendre, je ne pense pas que j’aurais pu leur résister. Elles me semblent intouchables pour le moment. Nous dégradons davantage nos pneumatiques et nous devons analyser pourquoi, mais je ne vois pas comment on peut renverser la situation pour la course. Nous allons tenter d’améliorer le comportement de la voiture en peaufinant les réglages » a confié le double champion du monde en titre dans des propos rapportés par Actu F1.

Russell, Hamilton... Les deux cartouches de Mercedes