Formule 1

F1 - GP du Brésil : Les plus belles victoires à Interlagos

Publié le 13 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Interlagos accueillera le 39ème Grand Prix du Brésil de son histoire ce week-end. Une première ligne 100% Mercedes s'élancera de la grille de départ avec George Russell en pole et Lewis Hamilton juste derrière. Mais avant de connaitre le grand gagnant de cette édition 2022, retour sur les plus belles victoires à l'Autódromo José Carlos Pace.

La Formule 1 fait escale au Brésil ce week-end, à Sao Paulo, plus précisément à Interlagos, pour le Grand Prix auriverde. L'occasion de revenir sur les plus belles victoires à Interlagos.

1991, Ayrton Senna

En 1991, Ayrton Senna n'a toujours pas triomphé devant son public. Le pilote brésilien s'élance en pole de son Grand Prix, et résiste à la pression de Nigel Mansell jusqu'à l'abandon de ce dernier. Mais le ciel tombe sur la tête du Brésilien. En effet, Senna commence à avoir des problèmes de boîte de vitesses qui ne compte plus que le sixième rapport en fin de course. Il se démène alors pour conserver sa première position. Au bout de l'effort, il gagne son premier Grand Prix du Brésil devant une foule en liesse, sa voiture s'immobilisant pendant le tour d'honneur, à bout, comme lui. Complétement épuisé de cette course, Senna doit être extrait de sa monoplace et a toutes les peines du monde à soulever son trophée sur le podium. Un moment inoubliable.

2007, Kimi Räikkönen

Le Finlandais en a vraiment gagné des belles. Toujours rusé, il sait profiter du moindre fait de course pour lever les bras. Au départ, en 2007, trois pilotes sont en lutte pour le titre mondial : le débutant britannique Lewis Hamilton est en tête du championnat devant son coéquipier et rival Fernando Alonso mais Kimi Räikkönen, à 7 points d'Hamilton, peut toujours espérer être titré. Le Finlandais prend un excellent départ qui le place deuxième, juste derrière Felipe Massa. Pendant ce temps-là, Hamilton se loupe et sort de la piste après un dépassement raté sur Alonso. Il continue la course mais est déjà largué, tout comme Alonso. Une stratégie décalée permet à Räikkönen de passer en tête pour s'imposer devant Massa. Il fait coup double puisqu'il remporte également son premier titre de champion du monde, fort de sa victoire et des ratés d'Alonso et Hamilton.

2008, Felipe Massa

Si ce n'est pas la plus belle victoire en carrière de Felipe Massa, ça aurait pu l'être. En effet, le Brésilien est à la lutte avec Hamilton pour le titre de champion du monde. Il franchit la ligne d'arrivée en première position et pense succéder à Räikkönen. Dans le box Ferrari, on exulte. Mais contre toute-attente, la monoplace de Timo Glock est en perdition et Hamilton la double dans le dernier virage, reprenant ainsi la 6ème place, synonyme de titre mondial, le plus jeune de l'histoire. Une course légendaire.

Every head bowed down, every tongue confessed him as 🐐 after witnessing that epic drive last year.It's 'That' race week.... let's get them! @LewisHamilton @MercedesAMGF1#LewisHamilton𓃵 #BrazilianGP #F1 pic.twitter.com/CFsg9usSae — Kartikeya S H (@kartik_h_kartik) November 9, 2022

2021, Lewis Hamilton

Le Britannique a forgé sa légende à Interlagos. En 2021, la lutte pour le championnat du monde bat son plein avec Max Verstappen mais le week-end d'Hamilton démarre très mal. Meilleur temps des qualifications mais disqualifié pour aileron arrière non conforme, parti dernier de la Qualification Sprint, Lewis Hamilton remonte quinze places en 24 tours et termine cinquième de l'exercice, première péripétie. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'il écope d'une autre pénalité pour changement de son cinquième moteur thermique et s'élance à la dixième place sur la grille de départ. Survolté, Hamilton remonte à la deuxième place en moins de 18 tours. Il dépasse Verstappen à 12 tours de la fin et remporte son 101ème Grand Prix, maintenant le suspens pour l'ultime course à Abu Dhabi.