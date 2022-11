Formule 1

F1 : L’aveu de Bottas sur l’avenir d’Hamilton

Publié le 12 novembre 2022 à 20h35

La rédaction

Alors que Lewis Hamilton souhaite prolonger son contrat avec Mercedes, son écurie lui a fait savoir qu’elle ne se pliera pas pas aux demandes économiques du Britannique. Son ancien coéquipier, Valtteri Bottas, est d’ailleurs revenu sur la décision d’Hamilton. Le Finlandais a notamment avoué ne pas être surpris de ce choix et a aussi évoqué son avenir.

À bientôt 40 ans, Lewis Hamilton fait encore partie des plus grands pilotes de ce championnat. Après un coup de mou en ce début de saison, le Britannique semble retrouver son niveau. Mais alors que le pilote aurait demandé de prolonger son contrat avec Mercedes, son ancien coéquipier, Valtteri Bottas, s’est exprimé à ce sujet.

F1 : Mercedes prévient Hamilton pour son nouveau contrat https://t.co/uYKfWhozlc pic.twitter.com/Q0LSl9Q4OH — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

« Il aime la course »

Dans des propos relayés par MotorSport , Valtteri Bottas s’est exprimé sur la décision de Lewis Hamilton de prolonger son contrat avec Mercedes. Le pilote finlandais a avoué ne pas être surpris de cette décision. « Je pense qu’il n’est pas satisfait avec la fin de l’année dernière évidemment, et aussi cette année. Il semble qu’il en profite encore, et je pense que récemment il est revenu à son niveau. Pourquoi ne pas rester ? Il aime la course. Évidemment, chaque pilote est différent. Je pense que ça dépend beaucoup de vous, si vous le voulez toujours, si vous voulez toujours être compétitif, vous le pouvez. »

« On a eu l’impression qu’il y avait de plus en plus de pilotes super jeunes »

Depuis quelque temps, de nombreux pilotes de 40 ans ou plus sont associés avec des jeunes. Selon Valtteri Bottas, il y aura encore ce mélange pendant encore plusieurs années. « Je pense que l’expérience a toujours été respectée, mais à un moment donné, on a eu l’impression qu’il y avait de plus en plus de pilotes super jeunes. J’ai toujours l’impression que c’est la tendance générale dans tous les sports. D’une manière ou d’une autre, certains commencent à atteindre leur apogée plus tôt, peut-être avec l’évolution des êtres humains ou autre chose, je ne sais pas. J’ai l’impression qu’en F1, et pour longtemps encore, il y aura toujours un mélange. Certaines équipes veulent de l’expérience et de la stabilité, d’autres veulent des pilotes jeunes et prometteurs qu’elles développent depuis plusieurs années. »

« Je compte rester en F1 encore un peu plus ! »