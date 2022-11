F1 : Mercedes, Ferrari… Sebastian Vettel aurait pu rejoindre Lewis Hamilton

La rédaction

À 35 ans, Sebastian Vettel va bientôt vivre son dernier Grand Prix en Formule 1. Le GP d’Abu Dhabi ce week-end marquera la fin de ses 15 années de carrière. Cette dernière a forcément été marquée par ses quatre titres de champions du monde avec Red Bull, avant de rejoindre Ferrari en 2015. L’Allemand a d’ailleurs révélé qu’il aurait pu quitter la Scuderia pour rejoindre Mercedes et Lewis Hamilton.

« Ce transfert aurait été une grosse affaire »

En effet, dans le podcast Beyond The Grid , il a été demandé à Sebastian Vettel s’il aurait été possible de le voir rejoindre le Britannique chez Mercedes. « Je ne sais pas, peut-être. J'ai discuté avec Niki (Lauda, alors président non-exécutif de Mercedes AMG F1) à la moitié de la période Ferrari. Ce transfert aurait été une grosse affaire. Lewis (Hamilton) était leur numéro 1, et je ne sais pas s'ils auraient aimé nous avoir tous les deux dans l'équipe. Par ailleurs, ça ne m'intéressait pas énormément à l'époque, car j'étais très engagé vis-à-vis de Ferrari, et c'était mon rêve de réussir avec eux. Nous avons discuté, mais ce n'était pas sérieux », a-t-il déclaré.

« Je pense que je l'aurais apprécié »

Sebastian Vettel a donc préféré ne pas aller plus loin et se concentrer sur ses objectifs de titre avec Ferrari. Il admet tout de même qu’évoluer aux côtés de Lewis Hamilton « aurait été un grand défi, et je pense que je l'aurais apprécié, mais ce n'était pas notre destin. Comme je l'ai dit, ma priorité était de gagner avec Ferrari, c'était mon objectif. Je ne voulais pas changer d'équipe et gagner avec Mercedes, si vous voyez ce que je veux dire . »

« J'ai échoué, car mon objectif était de remporter le titre mondial »