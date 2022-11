F1 : Verstappen vainqueur à Abu Dhabi, Ferrari fait déjà un terrible aveu

La rédaction

Ce week-end aura lieu le dernier Grand Prix de la saison. À Abu Dhabi, Max Verstappen fait encore partie des favoris pour la victoire finale, et Ferrari en a conscience. Après la première journée d’essais libres, Carlos Sainz a évoqué le week-end difficile qui attend la Scuderia. Alors que l’Espagnol se dit confiant concernant les qualifications, il avoue l’être un peu moins pour dimanche.

La saison 2022 de Formule 1 touche à sa fin à Abu Dhabi. Alors que les deux premières séances d’essais libres se déroulaient ce vendredi, Ferrari devra s’attendre à une lutte acharnée pour la victoire finale avec Red Bull, mais aussi Mercedes. Carlos Sainz s’est exprimé sur ses craintes pour la course à venir.

« Je m’attends à ce que tout aille bien pour les qualifications »

Dans des propos relayés par MotorSport , Carlos Sainz est revenu sur la journée d’essais libres. Il estime notamment que Ferrari est bien parti pour les qualifications. « Les EL2 étaient évidemment bien remplis pour moi. Pas les EL1, je me détendais dans le garage. Mais il y avait ensuite beaucoup de travail à rattraper et je devais retrouver mes aises à bord de la voiture. Dans l’ensemble, nous avons rattrapé une partie du temps perdu et j’ai encore les EL3 avant les qualifications. Je suis un peu en retrait à ce stade du weekend mais je m’attends à ce que tout aille bien pour les qualifications. »

« Max et Red Bull semblent être de retour et ce sera probablement la voiture à battre »