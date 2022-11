F1 : Charles Leclerc annonce la couleur avant le GP d’Abu Dhabi

La rédaction

La saison 2022 de Formule 1 prendra fin à l’issue du Grand Prix d’Abu Dhabi. Après cette première journée du week-end, Charles Leclerc s’est montré satisfait de ses essais libres. Pour autant, le Monégasque estime que Ferrari doit trouver plus de rythme si elle veut jouer la victoire face à Red Bull et Mercedes.

Ce week-end à Abu Dhabi sera le dernier de la saison 2022 de Formule 1. Ce vendredi s'est déroulé les deux premières sessions d’essais libres, durant lesquelles Charles Leclerc n’a connu aucun problème. Le pilote monégasque s’est d’ailleurs exprimé sur cette journée.

« C’était un vendredi propre »

Dans des propos relayés par MotorSport , Charles Leclerc s’est montré satisfait de ses essais libres. Mais le Monégasque a tout de même trouvé quelques points négatifs lors de cette journée. « C’était un vendredi propre, ça faisait longtemps que nous n’en avions pas connu, c’est bien. D’un autre côté, nous semblons manquer d’un peu de rythme et notamment sur les relais de course. »

« Nous devons simplement trouver un peu plus de performance pour la course »

Charles Leclerc précise notamment que les performances pour les qualifications sont positives, mais le pilote Ferrari estime qu’elles peuvent être meilleures pour la prochaine course. « Nos runs de qualifications semblent corrects, mais ce n’est pas une surprise puisque c’était déjà le cas lors des courses précédentes. Nous devons simplement trouver un peu plus de performance pour la course. C’est ce sur quoi nous sommes concentrés. »

« Le dernier tour de Max (Verstappen) était vraiment rapide »