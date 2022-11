F1 : Énorme annonce pour l’avenir de Daniel Ricciardo

La rédaction

Remplacé par Oscar Piastri la saison prochaine, Daniel Ricciardo va vivre son dernier Grand Prix avec McLaren ce week-end à Abu Dhabi. S’il a annoncé qu’il allait faire une pause en 2023, afin de revenir l’année d’après, l’Australien ne va pas rester très loin des circuits de Formule 1. En effet, Helmut Marko a annoncé qu’il serait le troisième pilote de Red Bull.

Dernier Grand Prix de la saison, Abu Dhabi sera également l’ultime course de Daniel Ricciardo avec McLaren. L’écurie dirigée par Zak Brown a décidé de miser sur Oscar Piastri la saison prochaine pour évoluer aux côtés de Lando Norris. L’Australien quant à lui avait refusé une offre de Haas, préférant faire une pause, avant de revenir en 2024. Il a toujours l’espoir de rejoindre une équipe avec plus d’ambition, quitte à attendre un an pour cela.

F1 : Mercedes, Ferrari… Sebastian Vettel aurait pu rejoindre Lewis Hamilton https://t.co/3s8ZMVk4gL pic.twitter.com/bnRjH6CMVE — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

Ricciardo va faire son retour chez Red Bull

Cependant, Daniel Ricciardo ne sera pas très loin des circuits de Formule 1 la saison prochaine. En effet, la possibilité qu’il rejoigne Mercedes ou Red Bull en tant que troisième pilote avait été évoquée ces derniers temps. Ce sera finalement l’écurie autrichienne, chez qui il a déjà évolué entre 2014 et 2018 « Ricciardo sera notre troisième pilote. Nous avons tellement de sponsors, nous devons faire des démos et autres, alors bien sûr, il est l’un des plus populaires pour tout ça aussi », a confié Helmut Marko, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je sais que rien n’est garanti pour le futur »