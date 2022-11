F1 : Russell évoque une déroute de Mercedes à Abu Dhabi

La rédaction

Le Grand Prix d’Abu Dhabi aura été difficile pour Mercedes. Après l’abandon de Lewis Hamilton en toute fin de course, George Russell termine à la cinquième position, à plus de 30 secondes de Max Verstappen. Alors que le Britannique n’avait aucune chance de jouer le podium, il avoue que Mercedes s’est trompé dans pratiquement tous ses choix.

Abu Dhabi semble maudit pour Mercedes. Après la désillusion l'an passé, l’écurie allemande a encore connu un Grand Prix difficile avec l’abandon de Lewis Hamilton en toute fin de course. George Russell finit quant lui en cinquième position. Il s’est d’ailleurs exprimé sur les décisions prises de son équipe.

F1 : Avant de rejoindre Alpine, Gasly remercie Alpha Tauri https://t.co/ygM8OYLCux pic.twitter.com/5d3adnYhFq — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

«Nous nous sommes probablement trompés plus que tout aujourd’hui»

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell est revenu sur l’ensemble de la course qui aura été très difficile pour l’ensemble de l’équipe. Il avoue notamment que Mercedes s’est totalement trompé dans ses choix durant ce Grand Prix. « Cela aurait presque pu être une course mémorable, mais nous nous sommes probablement trompés plus que tout aujourd’hui. Réglages, stratégie, pneus... nous n’avions pas le rythme ce week-end et nous avons fait de notre mieux, mais c’était en fait l’une des courses les plus difficiles de la saison pour nous. »

« La course était terminée pour moi »

George Russell avoue qu’il est déçu du déroulé de sa course malgré son bon départ. Il précise que la pénalité de cinq seconde qu’il a reçu a totalement gâché le reste de sa course. « C’est dommage que la course se soit déroulée ainsi pour moi - j’ai pris un bon départ en dépassant Carlos, mais avec le long premier arrêt au stand et la pénalité de cinq secondes, la course était terminée pour moi. Cette course nous a ramenés à la réalité, après notre temps fort du Brésil sur un circuit qui convenait beaucoup mieux à notre voiture. »

« Nous avons beaucoup de progrès à faire pendant l’hiver »