F1 : Dauphin de Verstappen, Leclerc veut la couronne mondiale

Ce dimanche s’est déroulé le Grand Prix d’Abu Dhabi. Une course qui s’est conclue par une victoire de Max Verstappen, suivi de Charles Leclerc. Avec ce très bon résultat, le Monégasque a réussi à assurer sa seconde place au classement des pilotes. Après une saison réussie, il annonce un énorme objectif pour 2023 : remporter le titre mondial.

Alors que les pilotes pourront désormais prendre quelques vacances, le Monégasque annonce déjà la couleur pour 2023.

« On a fait la course parfaite »

Dans des propos relayés par MotorSport , Charles Leclerc est revenu sur sa course durant le Grand Prix d’Abu Dhabi. Le Monégasque précise que Ferrari avait fait une autre stratégie pour réussir à finir devant Sergio Pérez et se dit heureux que celle-ci ait fonctionné. « Oui, j’ai été à 110 % du premier au dernier tour. On a fait la course parfaite, on ne pouvait pas faire mieux. On savait que la seule façon de battre Checo aujourd’hui était d’avoir une autre stratégie et de bien gérer les pneus, ce qui a bien fonctionné. On a fait fonctionné la stratégie à un arrêt et je suis très heureux. »

« J’espère que l’an prochain on pourra faire un pas en avant pour lutter pour le championnat »