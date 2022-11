F1 : Victorieux à Abu Dhabi, Verstappen annonce du lourd pour 2023

La rédaction

Ce dimanche, Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Abu Dhabi. Parti en pole position, le Néerlandais a dominé la course en terminant devant Charles Leclerc, qui se classe deuxième, suivi de Sergio Pérez. En signant son deuxième succès consécutif à Abu Dhabi, il signe par la même occasion sa 15e victoire de la saison. Un record incroyable réalisé par le pilote de chez Red Bull. Verstappen s’est d’ailleurs exprimé après le Grand Prix.

«C’est incroyable de gagner encore ici»

Dans des propos relayés par MotorSport , Max Verstappen n’a pas pu cacher sa joie après sa victoire lors du Grand Prix d’Abu Dhabi. Le Néerlandais est très heureux de la gestion de sa course, principalement de ses pneus. « Oui, c’était une bonne course avec de la gestion de pneus. Les médiums étaient bons, en durs il a fallu gérer du premier au dernier tour. Mais c’est incroyable de gagner encore ici, et de signer la 15e victoire de la saison. »

«C’est aussi une très grosse motivation de tenter de refaire pareil l’an prochain»