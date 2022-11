F1 : L’historique du GP d’Abu Dhabi

Arnaud De Kanel

Présent sans interruption sur le calendrier de Formule 1 depuis 2009, le Grand Prix d'Abu Dhabi a rpis un autre tournant la saison passée lorsqu'il a décidé de l'issue du championnat du monde à l'issue d'une bataille épique. Lewis Hamilton en est le détenteur du plus grand nombre de victoire, pour autant, il avait tout perdu la saison passée. Retour sur l'histoire de ce tout jeune Grand Prix.

A l'instar de Bahreïn ou de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis développent leur image à travers la Formule 1. Il faut dire que les exploits des pilotes offrent une superbe vitrine à un pays qui cherche à attirer des touristes du monde entier. Une aubaine également pour Liberty Media, le promoteur de la F1 qui se remplit les poches en signant des contrat pharamineux avec ces puissances pétrolières au chéquier infini. En 2009, c'est Bernie Ecclestone qui avait signé le deal pour qu'Abu Dhabi accueille son premier Grand Prix. Depuis, l'histoire perdure.

La Formule 1 s'implante à Yas Marina

Depuis 2009 donc, date du premier Grand Prix d'Abu Dhabi, la Formule 1 s'y est rendue sans interruption. Un Grand Prix tout récent qui se dispute sur une piste qui l'est tout autant, celle de Yas Marina, construite uniquement pour l'occasion. Au total, son coût est estimé à plus de 893M€. Une énième démonstration de force d'un état souverain de sa force pétrolière. Ce circuit comporte 16 virages et le tour fait 5,281 kilomètres. La course donne souvent des images magiques car elle démarre la journée et se termine la nuit. Lewis Hamilton est celui qui en a le plus remporté.

Hamilton, l'émir d'Abu Dhabi

En 2009 et 2010, Sebastian Vettel remportait les deux premiers Grand Prix d'Abu Dhabi de l'histoire. L'Allemand semblait alors destiner à faire une razzia en terre émiratie. Mais c'était sans compter sur Lewis Hamilton. En 2011, le Britannique triomphait pour la première fois de sa carrière aux Émirats. En 2012, nouveau vainqueur avec Kimi Raikkonen. La seule victoire du Finlandais à Abu Dhabi. L'année suivante, c'est Sebastian Vettel qui triompha, pour la troisième fois de sa carrière, avant que la suprématie Hamilton n'arrive en 2014, 2016, 2018 et 2019. Entre temps, Nico Rosberg (2015) et Valtteri Bottas (2017) ont mangé les quelques miettes laissées par le Britannique. Depuis 2020, c'est Max Verstappen qui domine. La saison passée, c'est sur ce circuit qu'il avait remporté le titre mondial. Il est bien parti pour ajouter une troisième victoire à son escarcelle aux Émirats puisqu'il s'élancera en pole position ce dimanche.

Le palmarès à Abu Dhabi

2009 - Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

2010 - Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

2011 - Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)

2012 - Kimi Raikkonen (Lotus-Renault)

2013 - Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

2014 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 - Nico Rosberg (Mercedes)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 - Max Verstappen (Red Bull-Honda)

2021 - Max Verstappen (Red Bull-Honda)