F1 : Après le traumatisme contre Verstappen, Hamilton fait son retour

Arnaud De Kanel

Un an après la plus grande déception de sa carrière, Lewis Hamilton revient à Abu Dhabi. La saison passée, le Grand Prix émirati décidait du classement des pilotes et devait départager Hamilton et son rival Max Verstappen. Après une course d'anthologie où tout s'est joué dans le dernier tout, le Britannique avait fini par s'incliner alors qu'il avait dominé la course. Traumatisé, il avait mis du temps à s'en remettre.

L'heure est venue pour Lewis Hamilton de briser les démons du passé et de conjurer le mauvais sort qui gravite autour de lui depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. En effet, la saison passée, le Britannique perdait tout à l'issue de l'ultime course de la saison. Depuis, il n'a toujours pas remporté le moindre Grand Prix et marque donc son retour sur la piste de Yas Marina après le traumatisme de la saison passée.

Ce moment ou tout a basculé.Le dernier tour de FOLIE d'#AbuDhabiGP 2021 dans les conditions du direct 🔥 pic.twitter.com/50LygfkiCE — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 16, 2022

La folle victoire de Max Verstappen

La saison passée, le championnat du monde n'était pas encore joué lorsque le paddock posait ses valise à Abu Dhabi pour l'ultime course de la saison. La course s'annonçait folle, et elle a tenu toutes ses promesses. Comme au long de la saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une lutte sans mercis qui a tourné à l'avantage du Britannique jusqu'au drame. Alors qu'il ne jouait plus rien, Nicholas Latifi venait écraser sa Williams dans le mur après une sortie de virage manquée. Immobilisée, sa monoplace nécessitait l'intervention des dépanneurs et la course devait être neutralisée afin de ne pas mettre en danger l'intégrité physique des acteurs. A ce moment-là, Hamilton filait vers son huitième titre de champion du monde car il avait bien creusé son avance. Or, le directeur de course de l'époque décidait contre toute attente de relancer la course lors du dernier tour. Alors regroupé avec son rival derrière la voiture de sécurité, Verstappen prenait le meilleur sur Hamilton au redémarrage. Un véritable choc pour Hamilton qui voyait tout son travail s'écrouler devant ses yeux, lui qui avait tant dominé cette course et qui ne pensait pas être dépassé. La suite fut compliquée pour lui et on comprend bien sa déception. Il n'a cessé d'en parler tout au long de la saison. Dernièrement, il a admis avoir tourné la page de cet épisode tragique.

«Abu Dhabi 2021 ? Je ne regarde pas dans le passé»