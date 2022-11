F1 : Fernando Alonso est déjà choqué chez Aston Martin

Arthur Montagne

A peine quelques heures après la fin de saison 2022, Fernando Alonso est déjà tourné vers 2023. Et pour cause, le pilote espagnol a déjà découvert sa nouvelle monoplace chez Aston Martin. Il était effectivement au volant de la voiture verte mardi pour les tests à Abu Dhabi, et il semble déjà sous le charme.

Après une seconde partie de saison très délicate chez Alpine marquée par des tensions avec sa direction ainsi qu'avec Esteban Ocon, Fernando Alonso a tourné la page de 2022 avec soulagement et se concentre désormais sur 2023, saison durant laquelle il sera au volant de l'Aston Martin laissé libre par Sebastian Vettel. Et ce mardi, l'Espagnol a découvert sa nouvelle monoplace à l'occasion des essais d'après saison à Abu Dhabi. Et une chose est sûre, Fernando Alonso est aux anges.

«Maintenant je suis à plus de 100%»

« Quand j’ai signé pour Aston Martin, j’étais heureux à 90%, quand ils ont commencé à s’améliorer et à finir la saison en beauté, j’étais à 100%, ce matin j’étais à 100%, maintenant je suis à plus de 100%. J’ai été agréablement surpris par tout, mais la voiture de cette année n’est pas proche de ce que nous allons courir l’année prochaine, donc il n’y a pas de quoi être confiant ou quelque chose comme ça, il n’y aura pas de continuité avec cette voiture. C’est sûr qu’ils ont eu un week-end très fort ici, Sebastian s’est qualifié devant moi, donc je ne pense pas qu’il y avait beaucoup de différence entre Aston et Alpine sur le week-end, et j’ai ressenti fondamentalement la même chose aussi, j’ai senti une voiture très compétitive », lance le pilote espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

«Nous avons fait 97 tours sans problème, donc c’est exceptionnel»