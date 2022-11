F1 : Alpine envoie un énorme message à Gasly

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Abu Dhabi marquera la dernière course de Fernando Alonso avec Alpine puisqu'il rejoindra Aston Martin la saison prochaine. L'écurie française a donc décidé de le remplacer par Pierre Gasly. Du côté d'Alpine, la pression est sur les épaules de Gasly car on en sait un peu plus sur son rôle.

L'aventure de Pierre Gasly avec AlphaTauri se terminera ce dimanche et le Français pourra ouvrir une nouvelle page de sa carrière. Elle s'intitulera Alpine, car c'est dans cette écurie qu'a signé Gasly afin de remplacer Fernando Alonso, parti chez Aston Martin. Il est attendu de pied ferme dans l'écurie française qui attend énormément de lui.

« J’espère qu’il nous apportera ce dont nous avons besoin »

Pierre Gasly pilotera l'Alpine pour la première fois mardi prochain à l'occasion des tests d'après-saison. Laurent Rossi, le PDG de l'écurie, compte sur les capacités du pilote français pour aider Alpine F1 à continuer sa progression vers l’avant de la grille. « J’espère qu’il nous apportera ce dont nous avons besoin, à savoir aider à développer la voiture, car nous sommes encore englués dans le peloton et nous devons passer un cap. Pour cela, il nous faut des pilotes non seulement capables de marquer des points, mais qui ont aussi le potentiel de faire passer la voiture à un autre niveau. Ca veut dire que le vendredi matin, vous devez être capable de d’indiquer à toute l’équipe la direction à suivre pour améliorer la voiture » explique Rossi dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Il était le leader technique à bien des égards chez AlphaTauri »