F1 : Après l'embrouille Verstappen-Perez, Red Bull lâche un gros message

Le week-end dernier, Red Bull a vécu un Grand Prix du Brésil très compliqué. Obtenant un résultat décevant, l’écurie autrichienne s'est également retrouvée au coeur d’une polémique suite à une consigne de course. Alors que Max Verstappen et Sergio Pérez semblent être en froid depuis, Christian Horner a tenté d’apaiser les tensions.

Ce dimanche à Abu Dhabi, Red Bull devra passer à autre chose après un Grand Prix du Brésil catastrophique. Alors que l’écurie est au coeur d’une grosse polémique depuis cette course, la relation entre Max Verstappen et Sergio Pérez semble être plus que tendue depuis que le Néerlandais a refusé de laisser passer le Mexicain afin de lui permettre de grappiller quelques points précieux au classement. Christian Horner, le directeur de Red Bull, a tenu à s’exprimer sur ce sujet.

« L’équipe s’est donc trompée en ne mettant pas en place un plan clair, net et précis »

Dans des propos relayés par MotorSport , Christian Horner est revenu une nouvelle fois sur la polémique du Grand Prix du Brésil. Le directeur de Red Bull avoue que l’écurie n’avait pas envisagé ce type de consignes avant la course. « Le fond du problème réside dans le fait que nous n’avions pas envisagé de nous retrouver dans une telle position dans ce Grand Prix, à savoir aux sixième et septième places. Ce n’est pas quelque chose dont nous avions discuté avant la course. C’était une erreur de notre part, nous aurions dû réfléchir à chaque scénario. L’équipe s’est donc trompée en ne mettant pas en place un plan clair, net et précis. »

« Ce qui s’est passé est bien sûr malheureux »

Christian Horner précise également que Max Verstappen et Sergio Pérez ont discuté après cet incident. Il ajoute vouloir aller de l’avant après le week-end catastrophique au Brésil. « Ce qui s’est passé est bien sûr malheureux, mais nous en avons rapidement discuté de manière claire et transparente et nos deux pilotes ont été honnêtes et ouverts l’un avec l’autre. Nous allons de l’avant en tant qu’équipe. » Christian Horner est notamment revenu sur l’entente entre Max Verstappen et Sergio Pérez, qui semblait se dégrader depuis le Grand Prix du Brésil : « La dynamique entre nos pilotes est absolument parfaite. L’objectif du weekend est on ne peut plus clair : terminer aux deux premières places du championnat, ce que nous n’avons encore jamais réussi à faire, il s’agirait d’un accomplissement incroyable pour nous cette année. »

« Nous avons appris des erreurs commises au Brésil »