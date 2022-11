F1 : En pleine polémique, Verstappen lâche une terrible annonce sur son avenir

Arthur Montagne

Le comportement de Max Verstappen au Brésil n'est pas passé inaperçu. Il faut dire que le double champion du monde a refusé d'aider Sergio Pérez en le laissant passer afin qu'il glane de précieux points dans la course au titre honorifique de vice champion du monde. Vivement critiqué, le Néerlandais ne manque pas d'afficher son agacement et assure que cela le conforte dans l'idée qu'il ne fera pas une longue carrière en F1.

Déjà assuré du titre depuis longtemps, Max Verstappen est officiellement double champion du monde tandis que Red Bull a également renoué avec le titre constructeurs. Par conséquent, l'écurie autrichienne espère bien réaliser une saison quasi-parfaite en permettant à Sergio Pérez de sécuriser la deuxième place au classement des pilotes. Le Mexicain, qui a rendu de sacrés services à Max Verstappen depuis son arrivée chez Red Bull, espérait d'ailleurs que le Néerlandais lui rende la pareille. Ainsi, il a été demandé au double champion du monde de laisser passer Sergio Pérez en fin de course à Interlagos afin que ce dernier récupère un point précieux dans son duel face à Charles Leclerc pour le titre honorifique de vice-champion du monde. Refus catégorique de Max Verstappen, qui n'a pas manqué de s'agacer qu'on lui fasse une telle demande. Par conséquent, les critiques ont fusé, et cela n'a pas plus au pilote néerlandais.

«C’est incroyablement décevant»

« Ils ont commencé à attaquer ma famille – ils menaçaient ma sœur et ma maman, ma petite amie, mon père et pour moi, cela va beaucoup trop loin. Si vous avez un problème avec moi, c’est bien, mais ne vous en prenez pas à ma famille parce que c’est tout simplement inacceptable. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu’était [son raisonnement], parce que cela restera entre moi et l’équipe. C’est incroyablement décevant de voir que, sans connaître tous les faits, les gens écrivent tout de suite autant de mauvaises choses. Je ne sais pas pourquoi, mais en fin de compte, vous contribuez à tous les problèmes des réseaux sociaux en écrivant ce genre de choses », a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par ActuF1 avant de poursuivre.

«Je ne serai plus là quand j’aurai 40 ans»