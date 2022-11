F1 : L’hommage de Gasly avant son départ chez Alpine

La rédaction

L’histoire entre AlphaTauri et Pierre Gasly s’apprête à prendre fin. Le week-end prochain, le pilote français disputera son dernier Grand Prix avec l’écurie italienne à Abu Dhabi avant de rejoindre Alpine. Il s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet avec beaucoup d’émotions.

« Ce sera un week-end très émouvant »

Alors que Pierre Gasly s’apprête à disputer son dernier Grand Prix avec AlphaTauri, le pilote français avoue, dans des propos relayés par MotorSport , que ce sera un week-end très émouvant pour lui après cinq années passées avec l’écurie italienne. « Nous arrivons maintenant à la dernière manche, qui sera importante car c’est notre dernière chance de prendre la huitième place au classement des constructeurs. Ce sera un week-end très émouvant, bien sûr. C’est mon dernier avec l’équipe après cinq ans passés ensemble. »

« Cela signifie que notre relation a été bien plus qu’un simple partenariat de travail »

Alors que très peu de pilotes restent dans la même écurie pendant cinq années, Pierre Gasly estime que sa relation avec AlphaTauri est devenue bien plus que professionnelle. « Cela signifie que notre relation a été bien plus qu’un simple partenariat de travail. Je connais personnellement tous les ingénieurs, les mécaniciens et les gens de l’usine, car nous avons passé du temps ensemble, même dans notre vie privée. C’est la dernière course d’une longue histoire, car je ne pense pas que beaucoup de pilotes aient passé cinq ans avec une équipe. Il y a eu énormément de grands moments que nous avons partagés ensemble. »

« Je ferai de mon mieux dans l’espoir que nous puissions terminer sur une bonne course »