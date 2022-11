F1 : Les confidences de Vettel avant son dernier Grand Prix

La rédaction

Dans quelques jours, Sebastian Vettel disputera son tout dernier Grand Prix en Formule 1. Alors que le pilote allemand est actuellement en train de préparer sa dernière à Abu Dhabi, il avoue que celle-ci sera très émouvante pour lui. Il a d’ailleurs reçu au passage un très bel hommage de son coéquipier, Lance Stroll.

Le monde de la Formule 1 s’apprête à perdre un grand pilote. Dimanche prochain aura lieu le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, mais cette course sera surtout le théâtre des adieux de Sebastian Vettel. L'Allemand va en effet prendre sa retraite. Mais avant de mettre fin à sa carrière, le pilote Aston Martin veut finir en beauté.

« Il s’agira bien sûr d’un weekend très émouvant »

Dans des propos relayés par MotorSport , Sebastian Vettel a avoué que le Grand Prix d’Abu Dhabi sera très émouvant pour lui. Il précise par la même occasion qu’il souhaite finir sa carrière sur une bonne note. « Il s’agira bien sûr d’un weekend très émouvant alors que je m’apprête à disputer le dernier Grand Prix de ma carrière, Je suis sûr que de nombreux souvenirs des 15 dernières années me viendront durant la course, je tiens à profiter au maximum de l’expérience avec l’équipe et tous ceux que j’ai rencontré durant mon parcours en F1. J’ai vécu deux années fantastiques chez Aston Martin F1, avec beaucoup de moments amusants et d’excellents souvenirs. Je tiens à terminer sur une bonne note, nous ferons donc de notre mieux pour aller chercher un bon résultat sur le circuit où je décrochais mon premier titre il y a 12 ans. »

