Formule 1

F1 : Mercedes s'enflamme après le Grand Prix du Brésil

Publié le 15 novembre 2022 à 08h35

La rédaction

Ce week-end se déroulait le Grand Prix du Brésil. Une course remportée par George Russell, suivi de son coéquipier Lewis Hamilton. Au coeur d'une saison difficile, Mercedes a donc sauvé son exercice 2022 en réalisant ce doublé. Le responsable de la performance chez l’écurie allemande veut savourer ce résultat.

Mercedes aura vécu un week-end parfait au Brésil. Vainqueur du Grand Prix, George Russell remporte là sa première course. Le pilote britannique était d'ailleurs suivi par son coéquipier, Lewis Hamilton. Un résultat inattendu compte tenu de la saison de l’écurie allemande. Le responsable de la performance, Andrew Shovlin, s’est d’ailleurs exprimé sur ce week-end à Interlagos.

F1 - GP du Brésil : Lewis Hamilton se paie le paddock https://t.co/5qaiuOvVws pic.twitter.com/AQIFiziTiw — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« Félicitations à George qui a fait une course parfaite »

Dans des propos relayés par MotorSport , Andrew Shovlin, le responsable de la performance chez Mercedes, s’est exprimé sur l’incroyable résultat de l’écurie allemande. Il a notamment voulu féliciter l’incroyable travail fourni par George Russell et Lewis Hamilton. « L’avantage d’une année sans victoire, c’est qu’on se rappelle à quel point elles sont spéciales et à quel point elles sont bonnes lorsqu’elles arrivent. Quel résultat, félicitations à George qui a fait une course parfaite, il avait l’air tellement à l’aise en tête de la course et c’est sans doute la première d’une longue série. Nous pensions que Lewis n’était plus dans le coup après sa collision avec Max Verstappen, mais il a fait un excellent travail pour revenir à la deuxième position. »

« Nous attendons avec impatience la dernière manche à Abu Dhabi »