F1 : Face aux critiques, Red Bull monte au créneau

Hugo Chirossel

Si Red Bull a remporté le championnat constructeur et Max Verstappen a été sacré champion du monde, l’écurie a fait l’objet de nombreuses critiques cette saison. Épinglé pour avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021, les dernières courses ont également fait ressortir certaines tensions entre le Néerlandais et Sergio Pérez. Pour Christian Horner, Red Bull est tout simplement victime de son succès.

Red Bull a rempli tous ses objectifs cette saison, à l’exception d’un seul. Max Verstappen champion du monde et le championnat constructeur d’ores et déjà en poche, l’écurie autrichienne voulait permettre à Sergio Pérez de terminer deuxième au classement des pilotes. C’est finalement Charles Leclerc qui a fini dauphin du Néerlandais, ce dernier n’a d’ailleurs pas été d’une grande aide pour son coéquipier. En plus des tensions entre ses pilotes, Red Bull a également dû gérer les révélations concernant son non-respect du plafond budgétaire en 2021. Un dossier qui avait fortement fait réagir, notamment les dirigeants des autres écuries, qui réclamaient des sanctions exemplaires.

F1 : À peine arrivé chez Alpine, Pierre Gasly s’enflamme https://t.co/KTZwa5ypdO pic.twitter.com/2abGAPt40q — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

« Le moyen le plus rapide de devenir impopulaire dans ce paddock est de gagner et de gagner constamment »

D’après Christian Horner, les nombreuses critiques dont a pu faire l’objet Red Bull sont tout simplement dues au succès de son équipe. « Vous apprenez en permanence. Quelqu’un d’autre aura un problème à un moment donné. Comme nous l’avons un peu expérimenté cette année, plus vous êtes hauts au classement et plus les couteaux sont aiguisés. Le moyen le plus rapide de devenir impopulaire dans ce paddock est de gagner et de gagner constamment. Nous sommes la filiale d’une boisson énergétique, nous courons contre des constructeurs automobiles et des marques historiques et bien sûr, cela ne convient pas à certains de nos concurrents », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Une cible dans le dos cette année »

Pour le patron de Red Bull, son équipe avait « une cible dans le dos cette année. Nous sommes une équipe de course, nous ne sommes pas une organisation politique, nous nous concentrons juste sur la course. Nous sommes des coureurs acharnés, nous repoussons les limites, ce que font les équipes de course si elles veulent réussir et cela a toujours été notre approche. Cela a bien fonctionné pour nous. Nous aimons la compétition. Ça a parfois été difficile cette année, mais la Formule 1 est ainsi faite malheureusement . »

« Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers »