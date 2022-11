F1 : Ferrari fait le bilan de sa saison 2022

La rédaction

Le week-end dernier, la saison 2022 de Formule 1 s’est terminée après le Grand Prix d’Abu Dhabi. Malgré plusieurs erreurs de stratégie ou de fiabilité de la monoplace, Ferrari termine à la deuxième place au classement des constructeurs. Mattia Binotto, le directeur de Ferrari, s’est d’ailleurs exprimé sur la saison, estimant qu’elle est réussie pour la Scuderia.

« L’objectif a été atteint après deux saisons difficiles »

Dans des propos relayés par MotorSport , Mattia Binotto est revenu sur la saison de Ferrari. Malgré les erreurs commises cette année, le directeur de la gestion sportive de l’écurie italienne estime que la saison a été réussie. Il ajoute notamment que personne n’aurait parié sur eux après les deux dernières années. « Ma note de la saison ? Je dirais un 7,5 - 8 sur 10. C’est certainement positif parce que l’objectif a été atteint après deux saisons difficiles. Personne et je veux dire personne n’aurait parié sur une Ferrari qui était si forte au départ et qui est restée compétitive après 22 courses. Nous nous sommes battus avec Red Bull et nous avons battu Mercedes. Qui l’aurait cru après 2021 ' »

« Il faut rendre hommage au personnel de Ferrari »

Mattia Binotto souhaite notamment vouloir rendre hommage pour tout le travail fourni par l’ensemble du personnel de Ferrari. Il explique qu’ils ont réussi à rebondir après les deux dernières années de galère. « Il faut rendre hommage au personnel de Ferrari. La façon dont l’équipe a rebondi après 2020 et 2021 apporte beaucoup de satisfaction à Maranello. La meilleure chose était de voir comment l’équipe a travaillé après deux années difficiles et il est donc juste de leur donner du crédit. Tant sur la piste qu’à Maranello, ils ont travaillé dur pour nous donner satisfaction, même si ce n’est pas encore complet. Les difficultés ont été de faire face aux critiques pour tout choix ou erreur commise, mais cela fait partie du jeu quand on est chez Ferrari. Cela m’a aidé à élargir mes épaules, à apprendre à mieux les gérer et à garder les gars au calme. »

« Nous y travaillons déjà dur à Maranello »