F1 : Le constat de Ferrari après le GP d'Abu Dhabi

Après une saison en dents causée par de nombreuses erreurs de stratégie, Ferrari a tout de même terminé à la deuxième position au classement des constructeurs, tandis que Charles Leclerc a fini vice-champion du monde. À Abu Dhabi, l’écurie italienne a montré qu’elle pouvait apprendre de ses erreurs et Marc Gêné, ancien pilote désormais ambassadeur de la Scuderia, a tenu à féliciter l’ensemble de l’équipe après cette saison.

La saison aura été longue pour Ferrari. Malgré une très bonne entame, l’écurie italienne avait enchaîné les mauvais résultats et stratégies. Mais au fil des Grands Prix, elle a su apprendre de ses erreurs. Marc Gené, ancien pilote de Formule 1 et désormais ambassadeur de la Scuderia, s’est exprimé sur la saison de Ferrari et des progrès réalisés.

« Ce dernier weekend a prouvé que nous pouvions battre n’importe qui »

Pour F1 Nation Podcast , Marc Gené est revenu sur la saison de Ferrari, notamment concernant les erreurs commises. Il avoue que l’écurie italienne a tout de même fait des progrès au fil de la saison et s’appuie sur le Grand Prix d’Abu Dhabi. « Nous avons commis des erreurs cette année. Au niveau de la fiabilité tout d’abord, mais nous le savions. Nous savions qu’il nous faudrait quatre mois pour rendre le moteur plus fiable et il l’était en fin de saison. Nous avons également commis des erreurs de stratégie bien sûr, mais encore une fois, je pense que nous avons démontré que nous pouvions être parfaits lors des dernières courses. Charles a été parfait à Abu Dhabi, de même que la stratégie et les arrêts au stand, nous avons fait mieux que Mercedes et Red Bull. Nous sommes donc capables de faire le travail. Ce dernier weekend a prouvé que nous apprenions et que nous pouvions battre n’importe qui. »

« La course de Charles était superbe »

Après une très belle performance de Ferrari à Abu Dhabi, Marc Gené tient notamment à féliciter Charles Leclerc de sa course, mais aussi l’écurie italienne sur sa gestion des arrêts et de sa stratégie. « C’était un très bon sentiment. Nous savions que nous avions la main, mais c’est toujours bien de terminer le travail avec style. La course de Charles était superbe, il a tout fait à la perfection et était le meilleur pilote en piste selon moi. L’équipe aussi a été parfaite, tant au niveau des arrêts que de la stratégie. »

« C’est donc un vrai accomplissement. »