F1 : Révolution en vue chez Ferrari, l'incroyable aveu de Leclerc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Critiqué cette saison en raison de grossières erreurs, Mattia Binotto est sur la sellette, malgré une bonne dernière course à Abu Dhabi. Le responsable de Ferrari pourrait être remplacé par Frédéric Vasseur, actuel directeur d'Alfa Romeo. Pilote de la Scuderia, Charles Leclerc est sorti du silence et n'a pas hésité à donner son avis sur ce sujet.

Ferrari est passé par toutes les émotions en 2022. Après un début de saison canon, la Scuderia s'est écroulée, commettant de grossières erreurs stratégiques. Des erreurs, qui ne sont pas passées inaperçues auprès de la direction. Patron de l'écurie, Mattia Binotto pourrait en faire les frais. Le responsable pourrait être remplacé par Frédéric Vasseur, actuel patron d'Alfa Roméo. Alors que les rumeurs se font nombreuses sur l'avenir de Binotto, Leclerc s'est exprimé sur ce sujet.

F1 : Alonso, Ocon... Le calvaire d'Alpine est terminé ! https://t.co/Xz1OVfCxPm pic.twitter.com/OsEfCwY7bx — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Leclerc fait le bilan de la saison

Lors d'un long entretien accordé à L'Equipe , Charles Leclerc n'a pas caché sa déception au moment de poser son regard sur son année 2022. « Le fait que nous soyons redevenus compétitifs. Les deux années précédentes étaient super frustrantes. On se battait pour des positions qui n'étaient pas super excitantes. Cela fait vraiment plaisir d'être de nouveau dans la bataille pour les premières places et les victoires » a déclaré le pilote monégasque.

« Il faut toujours du changement dans une écurie de F1 »

Pour lui, des changements sont nécessaires au sein de l'écurie, sans préciser lesquels. « Il faut toujours du changement dans une écurie de F1, dans le sens ou dans la façon dont on prend la décision, par exemple. On a montré sur certaines courses qu'on n'arrivait pas aux bonnes conclusions, que l'on prenait trop de temps à prendre des décisions ou qu'on n'arrivait pas à prendre la bonne. Il faut qu'on s'améliore. Donc oui, il faudrait changer cela, la manière, le process pour arriver à la bonne décision » a confié Leclerc.

« Le départ de Binotto ? Pour l'instant, cela reste des rumeurs »