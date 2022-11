F1 : Une énorme révolution est attendue chez Ferrari, il sort du silence

Arnaud De Kanel

Dans la tourmente après une saison où il aura été loin d'être irréprochable, Mattia Binotto serait sur la sellette. En effet, le Français Frédéric Vasseur est pressenti pour lui succéder à la tête du management de l'écurie Ferrari. Malgré cela, l'Italien est certain que sa place n'est pas en danger et ironise sur les rumeurs.

Après un début de saison canon qui laissait entrevoir une belle bataille avec Red Bull, Ferrari s'est littéralement sabordée et a laissé filer Max Verstappen. La faute à de multiples erreurs de stratégies, souvent décidées par Mattia Binotto. Pointé du doigt, il pourrait se faire licencier et être remplacé par Frédéric Vasseur. Néanmoins, il ne l'entend pas de cette oreille.

«Je suis plutôt relax»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , le très critiqué Mattia Binotto est confiant pour la suite de son aventure avec Ferrari : « De toute évidence, ce n’est pas à moi de décider, c’est à mes patrons ! Mais je suis plutôt relax. La raison pour laquelle je suis détendu, c’est que j’ai toujours des discussions ouvertes, franches et constructives avec mes patrons et notamment le président de Ferrari, John Elkann - non seulement pour le court terme, mais aussi pour le moyen et long terme. Si je regarde la façon dont nous avons commencé la saison, personne n’aurait jamais imaginé que Ferrari soit aussi rapide en début de saison. C’est la preuve que l’équipe a très bien travaillé dans les moments difficiles en 2020-2021. »

«J’ai eu une conversation avec mon président»