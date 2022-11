F1 : Verstappen, Hamilton, Schumacher... Les plus grandes rivalités de l’histoire

Pierrick Levallet

Cette saison, la course au titre était particulièrement disputée en début d'année entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Finalement, le Néerlandais a pris assez vite l'ascendant sur le Monégasque pour remporter son deuxième titre de sa carrière. Mais par le passé, d'autres rivalités ont été beaucoup plus intenses sur les pistes de la F1.

Cette saison, Max Verstappen a été couronné assez tôt. Le Néerlandais, dominant au volant de sa Red Bull, a été sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière au Japon en octobre dernier. S’il a fini par prendre le large, le début de saison n’était pas forcément évident pour Max Verstappen. Fortement concurrencé par Charles Leclerc, le pilote de Red Bull a eu du mal. Mais le Monégasque, pourtant leader du classement des pilotes un bon bout de temps, a fini par payer les erreurs de Ferrari et le manque de fiabilité de sa voiture. Max Verstappen en a profité pour creuser l’écart, au point d’être irrattrapable à quatre courses de la fin de saison.

Duel sous haute tension entre Hamilton et Verstappen

L’année dernière, la course au titre était nettement moins paisible pour Max Verstappen. En 2021, Lewis Hamilton poussait pour décrocher son huitième titre de champion du monde, qui lui aurait permis de surpasser Michael Schumacher. Les deux pilotes se sont rendus coup pour coup. Leur rivalité était particulièrement intense et quelques incidents de pistes surprenants ont eu lieu (comme en Italie où la monoplace de Max Verstappen est montée sur celle de Lewis Hamilton après un accrochage). À égalité au classement avant la dernière course, le Britannique finira par s’incliner face au Néerlandais après une décision controversée de la FIA.

Rosberg se retire après son combat contre Hamilton

Dans sa carrière, Lewis Hamilton a vécu une autre rivalité intense. Lorsque Mercedes a été propulsé au sommet, le Britannique a livré de nombreuses batailles avec Nico Rosberg, son coéquipier. Après avoir été sacré en 2014 et 2015, Lewis Hamilton voit l’Allemand jouer son va-tout en 2016. Nico Rosberg donne tout ce qu’il a pour décrocher son premier titre. L’ambiance devient tendue en interne, l’écurie étant divisée entre les deux pilotes. La rivalité entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg atteindra son paroxysme lors du Grand Prix d’Espagne. Dès le premier tour, les deux pilotes se percutent et sont contraints d’abandonner. À l’issue de la saison, Nico Rosberg sera sacré champion, avec seulement cinq points d’avance sur Lewis Hamilton. Usé par ce combat, l’Allemand prendra sa retraite juste après, à 31 ans.

Schumacher prêt à tout pour battre Villeneuve en 1997

Michael Schumacher a également été au centre d’une grande rivalité en F1. Après deux titres chez Benetton, l’Allemand rejoint Ferrari, en pleine reconstruction, en 1996. L’année d’après, il se retrouve candidat pour le titre de champion du monde. Michael Schumacher est confronté à Jacques Villeneuve, qui ne dispute que sa deuxième saison en F1 à cette époque. Malgré tout, le Canadien fait preuve d’un talent remarquable, au point de n’avoir qu’un seul point de retard sur Michael Schumacher à l’approche de la dernière course de l’année. Craignant de voir son titre lui filer entre les doigts, l’Allemand décide alors de le heurter volontairement au Grand Prix d’Europe (à Jerez en Espagne) afin de le faire abandonner. Le Baron Rouge déclare forfait après cet accrochage, sauf que Jacques Villeneuve reste en piste. Ce dernier finira 3e et sera donc sacré champion du monde. Michael Schumacher, lui, sera déclassé. L’Allemand est un habitué de ces mauvais tours puisqu’en 1994, il avait été sacré champion du monde après un coup similaire contre Damon Hill.

Prost et Senna, coéquipiers rivaux

Enfin, le duel entre Alain Prost et Ayrton Senna est l’une des plus grandes rivalités de l’histoire de la F1. Pilotes de McLaren en 1989, le Français et le Brésilien se livrent une lutte sans merci pour le titre. Ayrton Senna accuse d’ailleurs Alain Prost d’avoir le soutien de la FIA, présidée par le Français Jean-Marie Balestre. Le sacre de champion du monde se jouera au Japon, sur un accrochage polémique après qu’Ayrton Senna ait tenté un dépassement depuis l’intérieur sur Alain Prost. Le Français décrochera finalement son troisième titre cette année et s’en ira chez Ferrari par la suite. Rebelote en 1990, sauf que cette fois le scénario tournera à l’avantage d’Ayrton Senna. Les deux pilotes finiront par se réconcilier après la retraite du Français en 1993, quelques mois avant le décès du Brésilien après son crash à Imola.