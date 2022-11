F1 : Le craquage à 160 000€ de Lewis Hamilton

Thomas Bourseau

Sebastian Vettel va faire son jubilé dimanche à Abu Dhabi. Depuis 2007, l’Allemand est une tête d’affiche de la Formule 1, mais prendra dans la foulée du Grand Prix sa retraite. Pour fêter cet évènement, Lewis Hamilton aurait réglé la note salée des 19 autres pilotes dans un restaurant d’Abu Dhabi, l’intégralité des 160 000€…

Il ne lui manquera qu’un seul petit Grand Prix pour atteindre la barre des 300 courses en carrière de Formule 1. Cependant, Sebastian Vettel a décidé de ne pas rempiler pour une énième année de compétition, lui qui avait fait ses débuts dans la discipline reine de l’automobile en 2007, à l’instar de Lewis Hamilton avec qui il a bataillé chaque saison pour potentiellement rafler un titre de champion du monde. Aujourd’hui, l’Allemand compte 4 titres de champion du monde lorsque le Britannique en a récolté pas moins de 7.

Vettel mettra pour la dernière fois son casque de pilote dimanche à Abu Dhabi

Chez Aston Martin depuis 2021, Sebastian Vettel aura connu cinq écuries depuis ses débuts, à savoir Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari et donc Aston Martin. Dans le cadre de sa 299ème course en Formule 1 qui se déroulera à Abu Dhabi ce dimanche, pour clôturer la saison de Formule 1 et par la même occasion sa carrière en F1, Vettel a pu partager un moment convivial cette semaine avec l’ensemble des 19 autres pilotes de la grille.

Hamilton aurait payé les 160 000€ d’addition des 20 pilotes de Formule 1 pour les adieux de Vettel