F1 : Après le scandale d'Abu Dhabi, Verstappen savoure encore sa victoire contre Hamilton

Cette année, Max Verstappen a totalement dominé le Grand Prix d’Abu Dhabi pour remporter son 15e succès de la saison. Pour autant, la tâche était plus dure lors de l’édition précédente. Le Néerlandais est notamment revenu sur cet épisode et la fin de course très animée, marquée par une polémique avec Lewis Hamilton.

Entre 2021 et 2022, le Grand Prix d’Abu Dhabi aura été totalement différent pour Max Verstappen. Après un duel acharné avec Lewis Hamilton la saison dernière, le Néerlandais a totalement dominé la course cette année. Le double champion du monde est notamment revenu sur cet épisode si important de sa carrière.

« Ce dernier tour était le plus important de ma carrière »

Dans des propos relayés par MotorSport , Max Verstappen est revenu sur le Grand Prix d’Abu Dhabi 2021, synonyme de premier titre de Champion du Monde pour le Néerlandais. Il avoue notamment que la fin de la course a été très stressante pour lui et évoque une petite anecdote sur la dernière ligne droite. « L’année a été folle de manière générale. Revenir sur ce circuit a fait remonter les souvenirs du weekend de l’année dernière, qui avait été assez stressant. Je regardais la course une fois de retour chez moi. J’en avais la chair de poule. J’étais nerveux, très nerveux. Ce dernier tour était le plus important de ma carrière. Le pire est venu au moment de passer la ligne pour commencer le tour : au milieu de la ligne droite, j’ai eu une crampe au mollet ! J’essayais de rester à fond mais je n’arrivais plus à contrôler ! »

« C’était la plus grande émotion de ma vie »

Alors que Lewis Hamilton était pendant longtemps resté en tête durant cette course, Max Verstappen est parvenu à le dépasser lors du dernier tour pour remporter son premier titre de champion du monde, profitant de la gestion de la Safety Car suite à l’accident de Nicholas Latifi. Le pilote Red Bull est revenu sur ce moment : « Mon instinct me disait : ’Je dois y aller’. Je l’ai fait. Personne ne s’y attendait, ni mon père, ni Christian Horner. Je prenais la tête, mais je devais gérer ces deux longues lignes droites avec toute cette douleur dans ma jambe ! Vous devez faire face à ce genre de choses lorsque vous vous battez pour le championnat. C’était vraiment douloureux. C’était la plus grande émotion de ma vie. J’entendais les gens pleurer à la radio. »

