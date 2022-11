F1 : Ancien coéquipier d'Hamilton, il s’enflamme pour Verstappen

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive, Max Verstappen a dominé la F1 en 2022. Le Néerlandais n'a laissé aucune chance à ses rivaux au volant de sa Red Bull. Max Verstappen est sans doute l'un des deux meilleurs pilotes du paddock actuel. Mais Nico Rosberg le considère déjà comme l'un des meilleurs de tous les temps.

À 24 ans, Max Verstappen est déjà double champion du monde. Le Néerlandais a été sacré avec quelques courses d’avance cette saison, puisqu’il était mathématiquement irrattrapable après sa victoire au Japon en octobre dernier. Le pilote de Red Bull a connu une saison 2022 plutôt paisible en comparaison à son année 2021 avec sa rivalité avec Lewis Hamilton. Max Verstappen est l’un des meilleurs pilotes du paddock actuel, si ce n’est le meilleur. Mais Nico Rosberg va encore plus loin.

«Il est déjà l’un des meilleurs de tous les temps»

« C’est un pilote incroyable ! Je pense qu’il est assez facile de dire, même maintenant, qu’il sera l’un des meilleurs de tous les temps, et si vous regardez les statistiques, il l’est même maintenant. C’est un double champion du monde, mais avec toutes les victoires en course qu’il a pu avoir, c’est plus que Alonso [Fernando]. Il est déjà l’un des meilleurs de tous les temps, et je pense qu’il ne fait que commencer. Il va certainement le confirmer dans la prochaine décennie. Son niveau de pilotage est phénoménal et c’est formidable d’en être témoin » explique l’ancien pilote de Mercedes, champion du monde en 2016, au micro de Sky Sports .

«L’une des meilleures saisons en termes de pilotage que nous n’ayons jamais vues»