F1 : Fernando Alonso affiche un objectif invraisemblable

Une nouvelle page se tourne en Formule 1. Le légendaire Fernando Alonso est désormais pilote pour l'écurie Aston Martin. S'il n'a pas réussi à décrocher un troisième titre mondial chez Alpine, l'Espagnol entend bien le faire dans sa nouvelle équipe. Sûr de lui, Alonso veut y croire et espère devenir champion du monde en 2023.

Cela peut paraitre fou au vu des performances des Aston Martin cette saison, mais pas pour Fernando Alonso. Le désormais ex-pilote Alpine, ne pense qu'à une chose pour la saison prochaine : aller chercher un troisième titre mondial. A l'aise dans une monoplace qu'il a pu piloter pour la première fois lors des essais de fin de saison à Abu Dhabi, le remplaçant de Sebastian Vettel se donne le droit de rêver.

«Nous devons poser les bases»

Fernando Alonso a d'abord expliqué la raison pour laquelle il souhaitait rester en F1 malgré son âge. « Ce que je ressens à l’intérieur est plus important. Et même si je marque de bons points et termine assez bien au classement malgré mes 60 points perdus à cause de la fiabilité, je n’avais peut-être pas les meilleures sensations parce que j’ai un nouveau projet. Je continue en F1 uniquement parce que je pense que nous aurons une chance. Réduire tout l’écart l’année prochaine n’est pas réaliste, mais nous devons poser les bases pour les futures voitures et travailler mieux que les gens qui nous entourent » a-t-il avoué dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Un troisième titre, Alonso y croit !