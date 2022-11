F1 : Sifflé, Max Verstappen reçoit un énorme soutien

La rédaction

Auteur d’une saison exceptionnelle, Max Verstappen a totalement dominé cette année 2022 en étant sacré champion du Monde pour la seconde fois consécutive. Malgré cette domination, le Néerlandais a régulièrement été hué sur les podiums. Face à cette situation, il a reçu un énorme soutien de la part de Jan Lammers, ancien pilote de Formule 1.

« Je me sens toujours un peu désolé pour lui quand il est hué sur les podiums »

Dans des propos relayés par MotorSport , Jan Lammers a voulu prendre la défense de Max Verstappen qui est régulièrement hué sur les podiums. Il admet qu’il se sent désolé pour lui lorsque cela arrive. Il explique alors qu’il ne comprend pas ce qu’attendent les fans de Formule 1. « Avec toute sa domination cette année, je me sens toujours un peu désolé pour lui quand il est hué sur les podiums. Qu’attendent-ils d’un pilote de course ? Si vous êtes vraiment un fan de sport automobile, je me demande ce qu’ils peuvent demander de mieux que des gars qui se donnent à fond pour leur passion. »

« Je vois une sorte de tristesse dans ses yeux »