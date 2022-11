F1 : George Russell prévient clairement Lewis Hamilton pour 2023

Arthur Montagne

Pour sa première saison chez Mercedes, George Russell a fait mieux que jeu égal avec Lewis Hamilton en le devançant au classement général, mais également en signant sa première victoire au Brésil pendant que le septuple champion du monde est resté sans succès. Et pour 2023, l'ancien pilote Williams prévient clairement son compatriote.

Arrivé chez Mercedes pour remplacer Valtteri Bottas, George Russell a réussi ce que le Finlandais n'avait jamais fait, à savoir battre Lewis Hamilton. En effet, l'ancien pilote Williams a réalisé une magnifique saison qui l'a vu décrocher sa première pole position en Hongrie puis sa première victoire au Brésil. A l'arrivée, il devance Lewis Hamilton de 35 points au classement général, et il espère bien faire encore mieux la saison prochaine.

«J’ai des attentes très élevées envers moi-même»

« Je pense que c’est évidemment une saison de construction de notre caractère pour nous en tant qu’équipe de course qui doit revenir au premier plan, nous avons tellement de points positifs à prendre. Pour moi personnellement, première pole, première victoire - compte tenu de la saison que nous avons eue, c’est un énorme exploit. Mais nous avons tous des attentes très élevées. Dans cette équipe, j’ai des attentes très élevées envers moi-même et nous savons que nous devons relever la barre en 2023 », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'annoncer ses grands ambitions.

«Je suis ici pour essayer de devenir champion du monde»