F1 : A peine retraité, Vettel a une piste XXL pour son retour

Lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Sebastian Vettel a disputé sa dernière course avant de prendre sa retraite. Alors qu'il avait annoncé vouloir prendre une pause, l'Allemand a reçu une offre surprenante de la part de Red Bull. Christian Horner, le patron de l'écurie autrichienne, s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet, avant que Sebastian Vettel vienne lui répondre.

À l'issue du Grand Prix d’Abu Dhabi, la Formule 1 a fait ses adieux à Sebastian Vettel. Alors que le pilote avait annoncé vouloir prendre une pause, celui-ci reçoit déjà une proposition pour un éventuel retour dans le monde de la F1.

Dans des propos relayés par MotorSport , Christian Horner, le directeur de RedBull, s’est exprimé sur la possibilité d’accueillir Sebastian Vettel dans un rôle de manager. « Nous avons deux équipes, nous sommes donc ouverts à cela. Sa vie serait définitivement différente de celle qu’il avait eue en tant que pilote. Il viendrait travailler plus tôt, partirait plus tard et ne recevrait qu’une toute petite partie du salaire d’un pilote ! »

« Comme je l’ai dit, c’est une possibilité »