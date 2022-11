F1 : Daniel Ricciardo explique son rôle chez Red Bull

La rédaction

Après avoir annoncé son départ de McLaren durant la saison, Daniel Ricciardo avait dans un premier temps expliqué vouloir prendre une pause dans sa carrière. Finalement, l'Australien a signé chez Red Bull en tant que 3e pilote. Riccciardo s’est d’ailleurs expliqué sur son nouveau rôle avec l’écurie autrichienne et a notamment confié vouloir plus de temps pour lui.

« Pour que les choses soient bien claires, je ne serai toujours pas sur la grille l’année prochaine »

Dans des propos relayés par MotorSport , Daniel Ricciardo a tenu à mettre les choses au clair concernant son rôle chez Red Bull. Annoncé comme troisième pilote, l’Australien explique qu’il ne sera pas toujours sur la grille la saison prochaine. Il précise en même temps qu’il souhaite avoir un peu plus de temps pour lui, tout en restant impliqué dans la Formule 1. « Pour que les choses soient bien claires, je ne serai toujours pas sur la grille l’année prochaine. Mais c’est certainement un moyen de rester impliqué et de me donner le temps nécessaire pour prendre du recul. Ça n’a jamais été un secret de mon côté. Au cours de la seconde moitié de la saison, j’ai eu besoin de prendre un peu de recul, de me reconstruire, de me réinitialiser un peu, et aussi de retrouver un amour intense pour cette discipline. Parce qu’à ce niveau, si vous n’avez pas ça, alors je ne rends pas justice à moi-même ou à ceux qui m’entourent. Je ne dis pas que je l’ai perdu [cet amour de la F1], mais j’ai peur de le perdre. »

« Je veux toujours avoir du temps pour moi »