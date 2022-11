F1 : Sur le départ chez Red Bull, Gasly reçoit un énorme message de Verstappen

La rédaction

En 2023, Pierre Gasly ne fera plus partie de la famille Red Bull. Après cinq années passées au sein de cette écurie, le Français rejoindra Alpine la saison prochaine. Ce week-end, lors du Honda Racing Thanks Day, il a d’ailleurs piloté pour la dernière fois avec la tenue d’AlphaTauri. Et à l’issue de la course, Pierre Gasly a reçu un vibrant hommage de la part de Max Verstappen.

Dans des propos relayés par MotorSport , Max Verstappen a souhaité rendre hommage à Pierre Gasly lors de sa dernière journée avec la famille Red Bull. Le double champion du monde est revenu sur les nombreux souvenirs qu’ils ont vécu ensemble. « Nous nous connaissons depuis très longtemps avec Pierre. Nous nous affrontions déjà à l’époque du karting et bien sûr, nous avons tous deux fait partie de la famille Red Bull. Nous sommes également devenus coéquipiers en formule 1 et je sais à quel point il est talentueux. Tu as travaillé dur pour accomplir tout ce que tu as fais jusqu’ici. Tu as un été un véritable leader d’équipe pour AlphaTauri, ce que je respecte beaucoup, mais je comprends aussi ton désir de vouloir relever un nouveau challenge. »

