F1 : Gasly remplace Alonso, l'énorme constat d'Ocon

La saison prochaine, c'est Pierre Gasly qui sera le coéquipier d'Esteban Ocon chez Alpine. Fernando Alonso parti, le désormais ex-pilote AlphaTauri a été recruté par l'écurie tricolore qui a ainsi formé un duo 100% français. D'ailleurs, cette association Gasly-Ocon n'a pas manqué de faire parler suite aux tensions entre les deux pilotes par le passé. Qu'en est-il aujourd'hui ? Esteban Ocon en a dit plus sur l'arrivée de son nouveau coéquipier.

Au terme d'un long feuilleton et suite à l'échec avec Oscar Piatri, Alpine s'est finalement tournée vers Pierre Gasly pour remplacer Fernando Alonso. Alors qu'il était chez AlphaTauri et sous contrat avec Red Bull, le Français a décidé de relever le défi afin de devenir le nouveau coéquipier d'Esteban Ocon. Et Gasly a déjà effectué ses premiers tours au volant de son Alpine. Qu'en pense alors Ocon ? Pour Le Mag Sport Auto , le pilote français s'est confié.

F1 : L’incroyable confidence d’Alonso pour ses débuts avec Aston Martin https://t.co/91atUr85jQ pic.twitter.com/GV7X2EXAJ0 — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

« Avec Pierre, je pense qu’on pourra se partager ce travail »

« L'arrivée de Pierre modifie-t-elle ma préparation pour 2023 ? Je l’espère ! Honnêtement c’était 98 % sur mon dos et 2 % sur le sien (Alonso)... On ne va pas dire que j’étais surmené, mais c’est moi qui faisais tout : le développement du simulateur, les déplacements marketings et une très grosse partie du travail… Avec Pierre, je pense qu’on pourra se partager ce travail et ça pourra m’aider à garder de l’énergie sur la saison. Je suis sûr que de ce côté, ce sera bien mieux », a lâché Esteban Ocon, visiblement soulagé de voir Pierre Gasly remplacer Fernando Alonso.

Ocon et les débuts de Gasly