F1 : Gasly, Alonso... Voilà les grandes révolutions pour 2023

Arnaud De Kanel

La saison 2022 est arrivée à son terme et a couronné Max Verstappen pour la seconde année consécutive. Pour 2023, plusieurs changements sont notables : allongement du calendrier, nouveaux Grand Prix, changements de pilotes et quelques modifications de règlement. Cela pourrait rebattre les cartes. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la saison 2023.

Le Grand Prix d'Abu Dhabi a marqué la fin de la saison en Formule 1. Histoire de conclure en beauté, Max Verstappen l'a emporté, près d'un mois après s'être assuré de devenir champion du monde pour la seconde fois de sa carrière. Sa domination pourrait être remise en cause en 2023 car il y a du changement dans le paddock.

Du changement sur la grille

Personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait autant de changements en 2023. C'était sans compter sur l'annonce de la retraite de Sebastian Vettel, première secousse d'un séisme inévitable dans le paddock. A la surprise générale, Fernando Alonso devenait son remplaçant, bien qu'il discutait d'un nouveau contrat avec Alpine. Il fera équipe avec Lance Stroll. Panique dans l'écurie française, il fallait trouver un nouvel équipier à Esteban Ocon. Après la fausse arrivée d'Oscar Piastri qui pilotera aux côtés de Lando Norris chez McLaren en remplacement de Daniel Ricciardo, Alpine s'est rabattue sur Pierre Gasly. La venue du Français étant bouclée, AlphaTauri décidait de signer Nyck de Vries pour épauler Yuki Tsunoda. De son côté, Williams a évincé Nicholas Latifi et l'a remplacé par Logan Sargeant qui fera équipe avec Alex Albon. Chez Haas, Kevin Magnussen n'évoluera plus avec Mick Schumacher mais bien avec le revenant Nico Hulkenberg. Pour Ferrari, Mercedes, Red Bull et Alfa Romeo, rien n'e'a changé. On retrouvera Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Sergio Perez, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou.

Un calendrier rallongé au profit des USA

La pré-saison débutera le 23 février à Bahrein pour les pilotes avant le grand départ de la saison, le dimanche 5 mars pour le Grand Prix de Bahrein. Grand changement, en septembre dernier, la FIA adoptait un nouveau calendrier composé de 24 courses, soit un de plus que cette saison. Le Grand Prix de France ne sera pas dans le calendrier cette saison, tout comme le Grand Prix de Russie. Ils seront remplacés par le Grand Prix du Qatar et le Grand Prix de Las Vegas, troisième course américaine du calendrier. A noter également le retour du Grand Prix de Chine.

Des nouveautés dans le règlement