Formule 1 : Les confidences de Gasly sur son départ de Red Bull

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Pierre Gasly. Le Français a déjà commencé à prendre ses marques chez Alpine et à compter de 2022, il pilotera une monoplace de l’écurie tricolore aux côtés d’Esteban Ocon. Gasly quitte ainsi AlphaTauri et surtout la maison Red Bull. Un moment compliqué à vivre pour le principal intéressé.

Parmi les changements sur la grille de départ 2023 de Formule 1, on retrouve notamment Pierre Gasly, qui passe de chez AlphaTauri à Alpine. Venant remplacer Fernando Alonso, le Français va ainsi devenir le coéquipier d’Esteban Ocon. Un nouveau chapitre pour Gasly, qui clôt par la même occasion son aventure en tant que membre de la maison Red Bull. Un grand changement pour le pilote de 26 ans, qui a livré ses sentiments au moment de quitter l’écurie autrichienne.

« Je ne pense pas avoir encore réalisé »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Pierre Gasly s’est livré sur son départ de chez Red Bull. « Je ne pense pas avoir encore réalisé. Après une si longue période, vous allez au-delà d’une relation de travail. Je connais les enfants et les femmes de la plupart des gars, je sais où ils vivent. Nous partageons des liens beaucoup plus personnels », a-t-il alors assuré.



Interrogé par la suite sur ses meilleurs souvenirs, celui qui a rejoint Alpine a expliqué : « Mes meilleurs souvenirs ? La victoire vient évidemment en premier. Je dirais aussi ma première course en Malaisie, on n’a qu’une seule première et celle-ci était très, très spéciale parce que je ne m’y attendais pas. Je me souviens encore de Helmut qui m’a appelé : ’ok, tu ne vas pas être un pilote de réserve, mais tu vas courir pour Toro Rosso ce week-end’. Je sautais sur mon lit en Malaisie. Dieu sait dans quel hôtel j’étais, mais ce n’était pas génial pour eux ! Mais c’était un souvenir très unique ».

« Je sais que mon passage chez Red Bull a également été très utile »