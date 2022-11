F1 : Ocon envoie un message fort à Gasly

Arnaud De Kanel

La saison prochaine, Esteban Ocon retrouvera son ami d'enfance Pierre Gasly chez Alpine. Les deux tricolores se connaissent très bien puisqu'ils faisaient du karting ensemble étant plus jeunes. A l'aube du défi immense qui les attend, Esteban Ocon compte sur Pierre Gasly pour mener Alpine vers les sommets l'année prochaine.

Après Fernando Alonso, Esteban Ocon va connaître un nouvel équipier chez Alpine. En effet, Pierre Gasly remplacera l'Espagnol, parti pour Aston Martin, en 2023. Les deux hommes se retrouvent 20 ans après leurs débuts en karting. Ils accomplissent là, l'un de leurs rêves les plus fous.

F1 : Gasly, Alonso… L’incroyable soulagement d’Ocon, il se lâche https://t.co/oG6AmtyjzP pic.twitter.com/go7iK8P7vT — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

«On avait un rêve tous les deux»

S'il a longtemps été question des relations prétendues froides entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, il n'en est rien d'après Ocon. Les deux pilotes se connaissent depuis le plus jeune âge. Sur les pistes de karting, ils ne pensaient qu'à une chose : piloter dans la catégorie reine au volant d'une monoplace de renom. C'est désormais chose faite et ils pourront le faire ensemble, dans la même écurie. « On se connait très bien avec Pierre depuis beaucoup d’années. La première fois qu’il est monté dans un kart, c’était dans mon kart à Rouen, donc on se connait depuis qu’on est tout petits. On a roulé ensemble sur les mêmes circuits et dans les mêmes compétitions. On avait un rêve tous les deux qui était de rouler en Formule 1 dans une grande écurie, et c’est fou de se dire que ça y est, on va être tous les deux dans une des plus grandes écuries du monde, et une marque normande, donc c’est une belle histoire, et je suis impatient de débuter cette collaboration » révèle Ocon dans un entretien accordé à Nextgen-Auto .

«On a une belle histoire à écrire ensemble»