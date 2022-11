F1 : Hamilton prévient déjà Verstappen pour 2023

Arnaud De Kanel

Cette saison, Lewis Hamilton n'a pas été en mesure de batailler avec Max Verstappen pour le championnat du monde. En 2021, il avait lutté jusqu'à la dernière course avec le Néerlandais et leur duel avait parfois été marqué par des accrochages. Hamilton anticipe déjà 2023 et un futur bras de fer avec Verstappen.

Pour la première fois de sa carrière, Lewis Hamilton n'a pas remporté le moindre Grand Prix cette saison. Une anomalie qui l'a éloigné de la lutte au championnat du monde qui s'est jouée entre Max Verstappen, Sergio Perez et Charles Leclerc. Un an plus tôt, il était dans le coup jusqu'à l'ultime course de la saison après une bataille acharnée avec Verstappen. Prêts à tout, les deux pilotes s'étaient accrochés à de nombreuses reprises. Le scénario s'est répété au Brésil il y a quelques semaines. Hamilton le sait, s'il retrouve le haut du classement la saison prochaine, Verstappen ne lui fera pas moins de cadeaux.

«Je suis sûr que nous allons grandir des deux côtés»

Lewis Hamilton a retenu les leçons de 2021. Son duel avec Max Verstappen aurait pu virer au drame tant ils se livraient une bataille sans merci. En 2023, Lewis Hamilton promet d'être prudent. « Une conduite agressive de Verstappen en 2023 ? Très probablement. Je m’adapterai. Vous avez pu voir lors des années précédentes que j’essaie d’éviter le contact dans tous les scénarios. Je suis sûr que nous allons grandir des deux côtés et nous améliorer, afin de ne pas revivre des expériences comme celle du Brésil, mais je ne ferai rien qui vous fera retenir votre souffle » avoue le pilote Britannique dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Votre objectif est de battre celui qui a remporté le plus de championnats»